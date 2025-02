Pechino Express 2025: quando inizia la nuova stagione e dove vederla

Pechino Express, il reality show che porta coppie di VIP in giro per il mondo, si prepara a debuttare con l’edizione 2025. Ormai una certezza del palinsesto televisivo italiano comincerà il prossimo giovedì 6 marzo 2025 e potrai vederlo in esclusiva su Sky.

Pechino Express 2025: quando inizia

La partenza del nuovo viaggio delle coppie di concorrenti, chiamati a percorrere migliaia di chilometri con pochissimi mezzi, è prevista dunque per giovedì 6 marzo 2025. A condurre l’edizione ci saranno ancora una volta Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Gianluca Colucci, meglio noto come “Fru” dei The Jackal.

I concorrenti partiranno dalle Filippine per poi addentrarsi nel nord della Thailandia fino ad arrivare in Nepal. Un percorso totalmente unico e originale, pensato per esplorare alcune delle aree più affascinanti del pianete e sicuramente tra le più calde e umide: attenzione però, perché in Nepal si arriverà su vertiginose vette.

Anche quest’anno, Pechino Express sarà un’esclusiva Sky. Potrai quindi vedere tutte le puntate, a partire dal 6 marzo, in diretta su Sky Uno con uno degli abbonamenti che includono Sky TV, il pacchetto che ti permette di accedere a tutti gli show e all’intrattenimento di Sky.