Pechino Express 2025: quando inizia e come vederlo in streaming

Sta per prendere il via l’edizione 2025 di Pechino Express. Il titolo scelto è Fino al tetto del mondo, molto azzeccato per rappresentare al meglio quello che sarà il percorso dei partecipanti, come sempre alle prese con spostamenti su mezzi di fortuna e sfide di ogni tipo: dalle spiagge delle Filippine alle strade caotiche della Thailandia, arrivando alle vette innevate del Nepal. Inizierà giovedì 6 marzo e potrai vedere tutte le puntate in streaming su NOW, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (scopri l’offerta).

Tutto su Pechino Express: inizio, concorrenti e streaming

La conduzione è affidata ancora una volta a Costantino della Gherardesca, affiancato da Fru come inviato speciale. Queste, invece, è l’elenco completo di tutte le coppie di concorrenti in gara: Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Ballerini), Scintilla e Federica Camba (Gli Spettacolari), Jey e Checco Lillo (I Magici), Ivana Mrazova e Giaele De Dona (Le Atlantiche), Jury Chechi e Antonio Rossi (I Medagliati), Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli Estetici), Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti), Dolcenera e Gigi Campanile (I Complici), Samanta e Debora Togni (Le Sorelle).

Per guardare lo show sarà necessario il pass Entertainment di NOW, lo stesso che include le puntate di MasterChef Italia e decine di serie TV. È disponibile al prezzo di soli 6,99 euro al mese scegliendo la formula di abbonamento annuale. Volendo, è possibile aggiungere anche il pass Cinema per 9,99 euro al mese.

Come vedere il programma dall’estero

Per vedere Pechino Express 2025 e tutti gli altri contenuti della piattaforma anche dall’estero è sufficiente seguire questa breve e semplice guida.

Apri l’applicazione di NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo che hai scelto per guardare lo show;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e buon divertimento.