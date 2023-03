Pechino Express: guarda la puntata 3 in streaming

Da Hampi a Mysore, 438 chilometri da percorrere nel cuore dell’India Meridionale, per le otto coppie ancora in gara nella decima edizione di Pechino Express dopo l’eliminazione degli Ipocondriaci (Dario Vergassola e Caterina Vergassola): guarda la puntata 3 questa sera, in streaming su NOW dalle ore 21:15. Alla conduzione la coppia ormai ben rodata formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Come vedere in streaming la puntata 3 di Pechino Express

Come prevede la formula del reality, che più avanti visiterà anche la Malesia e la Cambogia, assisteremo di nuovo allo svolgimento delle missioni stabilite, alla prova per l’immunità e all’assegnazione di un bonus. Di seguito il video con il meglio di quanto visto la scorsa settimana.

Sono in totale dieci gli appuntamenti in programma per la decima edizione dello show, che andrà a concludersi l’11 maggio dopo un viaggio lungo complessivamente 8.000 chilometri attraverso l’Estremo Oriente. Ecco un riepilogo delle coppie ancora in gara.

Le attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio);

Gli avvocati (Alessandra De Michelis e Lara Picardi);

Gli italoamericani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore);

Mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta);

I novelli sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta);

Le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja);

I siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo);

Gli istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero).

Grazie alla promozione in corso è possibile attivare il pass Cinema Entertainment di NOW al prezzo di soli 3 euro per il primo mese. Questo, oltre che consentire l’accesso allo streaming delle puntate di Pechino Express, include centinaia di film come il biopic Elvis dedicato al re del rock and roll e serie del calibro di The Last of Us, ora con tutti gli episodi della prima stagioni doppiati in italiano.

