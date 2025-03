Pechino Express, quarta puntata: anticipazioni, novità e streaming

Sta per entrare nel vivo la nuova edizione di Pechino Express. Questa sera, alle ore 21:15, in diretta streaming su NOW andrà in onda la quarta puntata dello show, che dopo aver attraversato le Filippine si appresta a fare il suo ingresso in Thailandia. Più avanti toccherà anche al Nepal. Vediamo quali sono le anticipazioni su ciò che accadrà. Sappiamo che qualcuno finirà col perdere la pazienza, ma qui evitiamo qualsiasi spoiler.

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Pechino Express

Il titolo scelto, Fino al tetto del mondo, è piuttosto azzeccato per descrivere le sfide che attendono i concorrenti. In questo caso sono chiamati a percorrere un totale pari a 450 Km da Khon Kaen a Phitsanulok, dove troveranno ad attenderli il Tappeto Rosso, non senza dover affrontare qualche problema, ma nella cornice di scenari mozzafiato. Avranno a disposizione da spendere solo l’equivalente di 1 euro in valuta locale, per il resto dovranno arrangiarsi e ricorrere al loro ingegno. Le prime tre coppie a giungere al traguardo potranno godere dell’immunità.

Quali sono le coppie rimaste in gara, dopo le eliminazioni delle prime puntate? Eccole di seguito.

I magici (Jey e Checco Lillo);

Le atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà);

I medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi);

Gli estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese);

I cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci);

I complici (Dolcenera e Gigi Campanile);

Le sorelle (Samanta e Debora Togni).

