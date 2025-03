Pechino Express: guarda la quarta puntata in streaming dall'estero

Siamo giunti all’appuntamento con la quarta puntata di Pechino Express. Questa edizione, intitolata Fino al tetto del mondo, sta già riservando non poche sorprese. Andrà in onda questa sera (giovedì 27 marzo) alle ore 21:15, in diretta streaming su NOW. La puoi vedere sui tuoi dispositivi anche se ti trovi all’estero, grazie alla soluzione di PrivateVPN (in sconto).

Guarda in streaming la nuova puntata di Pechino Express

Sappiamo dalle anticipazioni che a questo giro vedremo i concorrenti alle prese con 450 Km da percorrere sulle strade della Thailandia, più precisamente dalla città di Khon Kaen alle case galleggianti di Phitsanulok. Durante il percorso, qualcuno perderà la pazienza (non facciamo spoiler). C’è chi arriverà in tempo a destinazione, guadagnando l’immunità, mentre altri finiranno inevitabilmente per essere eliminati. La regola da seguire è una sola: ingegnarsi, avendo a disposizione solo 1 euro in valuta locale per affrontare eventuali spese.

Ecco quali sono le coppie in gara: I magici (Jey e Checco Lillo), Le atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà), I medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), Gli estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), I cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci), I complici (Dolcenera e Gigi Campanile) e Le sorelle (Samanta e Debora Togni). Sono invece stati eliminati I primi ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo) e Gli spettacolari (Gianluca Fubelli e Federica Camba).

Guarda lo show dall’estero

Se al momento ti trovi all’estero e vuoi guardare la nuova puntata di Pechino Express in streaming, puoi seguire questo metodo: funziona indipendentemente dal territorio.

Apri l’applicazione di PrivateVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per vedere lo show;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo.