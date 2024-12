Pegasus trovato nello smartphone di un dirigente

Pegasus è stato spesso utilizzato per spiare giornalisti, difensori dei diritti umani e oppositori politici. Il noto spyware commerciale di NSO Group è anche difficile da scoprire, in quanto servono avanzati tool di analisi forense. Gli esperti di iVerify hanno trovato il malware su sette dispositivi, uno dei quali appartiene ad un dirigente aziendale. Per la scansione è stata utilizzata l’app iVerify Basic che costa solo 0,99 euro.

Meno di un euro per scoprire Pegasus

L’uso di Pegasus per spiare un dirigente aziendale è raro. Contattato da TechCrunch, il Chief Operating Officer di iVerify (Rocky Cole) ha confermato che lo spyware è stato trovato sullo smartphone di un noto dirigente, senza tuttavia svelare il nome. Un portavoce di NSO Group ha dichiarato che Pegasus viene venduto esclusivamente alle forze dell’ordine e alle agenzie di intelligence alleate con Israele e Stati Uniti.

Sfruttando la funzionalità Mobile Threat Hunting dell’app iVerify Basic sono stati individuati sette smartphone infettati con Pegasus. Il dato arriva dalla scansione effettuata dagli utenti su circa 2.500 dispositivi. Il risultato può essere inviato alla software house per l’analisi dettagliata. L’app costa solo 0,99 euro. La funzionalità può essere utilizzata solo una volta al mese senza pagare.

Non si tratta però di infezioni recenti. Pegasus è stato installato tra il 2021 e il 2023 su iPhone con iOS 14, 15 e 16.6. Apple ha migliorato le protezioni nelle ultime versioni del sistema operativo. Secondo iVerify, i cosiddetti spyware commerciali sono molto più diffusi di quanto ipotizzato. Esistono altri tool che permettono di rilevare la presenza di Pegasus, ma iVerify è sicuramente la soluzione più economica e accessibile a tutti.