Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB: con il Coupon 10% è una bomba

Attiva subito il Coupon 10% Amazon per acquistare la Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB a soli 14,39 euro. Si tratta di un prezzo bomba per questo dispositivo in grado di assolvere a qualsiasi esigenza di archiviazione multidispositivo. Infatti, questa chiavetta è dotata di due connettori: uno USB-A per computer, laptop, smart TV, auto e altro, e una USB-C per MacBook, smartphone e tablet.

Il vantaggio è che, se sei cliente Prime, nonostante l’importo così basso hai la consegna gratuita assicurata. Una volta arrivata a casa allora eccoti pronta una chiavetta che è un vero bolide. Infatti, essendo dotata di tecnologia USB 3.2 e Type-C Ultra Speed JumpDrive, offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura fino a 300 MB/s.

Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB: l’indispensabile che oggi costa poco

Scegli la Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB e porta sempre con te un prodotto altamente indispensabile. Grazie ai doppi connettori ti assicura la possibilità di accedere ai contenuti caricati nel suo storage da qualsiasi dispositivo. Essendo Plug & Play non richiede nemmeno l’installazione di software per l’utilizzo. Ti basta collegarla direttamente alla porta USB-A o USB-C del tuo device e in un attimo hai tutto quello che ti serviva.

Acquistala subito a soli 14,39 euro attivando il Coupon 10% Amazon. Questo speciale sconto lo ottieni solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.