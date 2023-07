Pen Drive 2 in 1 USB A e Type C 128GB a soli 12€ su Amazon

Oggi su Amazon hai la possibilità di risparmiare non solo grazie alla sua offerta, ma anche grazie al prodotto eccezionale in vendita. Acquista subito la Pen Drive 2 in 1 TOPESEL a soli 12,74 euro, invece di 14,99 euro. Il prezzo così vantaggioso non deve confonderti. Infatti, si tratta di un ottimo prodotto in grado di offrire fino a 128GB di storage portatile e universale.

Dotato di due connettori, uno USB A e l’altro Type C, garantisce estrema compatibilità con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Inoltre, grazie alla tecnologia USB 3.0 trasferisci qualsiasi dato molto velocemente e in totale sicurezza. Funziona non solo con computer, ma anche con smartphone, tablet, televisori, auto e tanto altro ancora.

Pen Drive 2 in 1 TOPESEL 128GB: universale, veloce e tascabile

Metti in tasca la Pen Drive 2 in 1 TOPESEL 128GB e porta sempre con te tutti i tuoi dati preferiti. Grazie al pratico anellino sulla scocca la trasformi in un comodo portachiavi, così hai la certezza che non te la dimenticherai mai. Plug & Play, non necessita di alcun software per il funzionamento. Ti basterà collegarla al dispositivo desiderato per avere accesso alla sua memoria interna.

Acquistala ora a soli 12,74 euro, invece di 14,99 euro. L’offerta è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.