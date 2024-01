Pen Drive Kingston 128GB a PREZZO SHOCK su Amazon

La Pen Drive è il classico oggetto irrinunciabile, specie per chi ha necessità di trasferire alcuni dati in pochi secondi o di mettere da parte qualcosa da importante. In questo senso, la chiavetta Kingston da 128GB in offerta su Amazon a soli 10,99 euro è perfetta: ti offre praticità, stile e la massima velocità di trasferimento.

Pen Drive Kingston 128GB in offerta: le caratteristiche

Questa chiavetta si contraddistingue per lo standard USB 3.2 Gen 1 che garantisce trasferimenti di file rapidi anche di grandi dimensioni: con il suo cappuccio removibile, non solo offre una protezione affidabile al connettore USB, ma aggiunge anche un tocco di versatilità al suo stile.

L‘anello di aggancio integrato fornisce un modo pratico per appenderla a un portachiavi, garantendo che tu possa portare con te i tuoi dati importanti ovunque vai, senza doverti preoccupare di perderla o dimenticarla in giro.

Inoltre, la combinazione di nero e rosso aggiunge un tocco di eleganza e stile, rendendo la Kingston DataTraveler Exodia M non solo funzionale, ma anche alla moda.

Approfitta ora dell’offerta Amazon e pagala soltanto 10,99 euro: un’occasione da non farti scappare a questo prezzo.

