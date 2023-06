Pen Drive Kingston DataTraveler 64GB a soli 6€: un super affare

Ottima promozione quella disponibile su Amazon legata all’archiviazione in portabilità. Risolvi ogni tua esigenza in modo professionale e sicuro grazie alla Pen Drive Kingston DataTraveler 64GB, tua a soli 5,99 euro, invece di 10,99 euro. Universale, la colleghi a qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-A o di adattatore. Senza bisogno di installazione, si connette automaticamente e sei subito pronto a utilizzarla.

Grazie alla sua tecnologia USB 3.2 Gen 1 il trasferimento dei dati è molto veloce e stabile. Ottieni quindi il massimo della velocità sia in scrittura che in lettura. Inoltre, è anche retrocompatibile con le porte USB 2.0 già esistenti permettendo così di migrare alla tecnologia più avanzata senza dover sostituire il drive. La disponibilità è immediata e se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Pen Drive Kingston DataTraveler: 64GB di versatilità

Collega la tua nuova Pen Drive Kingston DataTraveler a computer, laptop, smartphone, tablet, smart TV, decoder, auto, videoproiettori e tanto altro ancora. Con 64GB di memoria interna puoi caricare qualsiasi contenuto multimediale per lavoro, scuola e intrattenimento. Grazie al suo cappuccio protettivo il connettore USB è al sicuro così come i tuoi dati. Fissalo all’asola posteriore per evitare di perderlo durante l’utilizzo della chiavetta.

Acquista subito la Kingston DataTraveler 64GB a soli 5,99 euro, invece di 10,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

