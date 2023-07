Pen Drive Kingston: ottieni 128GB a soli 14€

Con Amazon risparmi sempre e ogni giorno trovi offerte pazzesche. Inizia la settimana con un acquisto furbo e intelligente. In offerta a un prezzo bassissimo trovi la fantastica Pen Drive Kingston DataTraveler Kyson 128GB. Cosa stai aspettando? Mettila nel carrello a soli 14,75 euro, invece di 27,99 euro. Stiamo parlando del 47% di sconto immediato! Con disponibilità immediata ti arriva a casa in un attimo.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita nonostante l’importo sia così basso. Grazie alla tecnologia USB 3.2, questa chiavetta offre una velocità in trasferimento dati eccezionale. Inoltre, essendo interamente in metallo, la sua scocca è super resistente. Il connettore USB-A è protetto al suo interno e non serve fare nulla per renderlo operativo se non collegare tutto il guscio al dispositivo.

Pen Drive Kingston DataTraveler Kyson 128GB: un mostro di archiviazione

Archivia tutto quello che vuoi, senza limiti, grazie alla Pen Drive Kingston DataTraveler Kyson 128GB! Goditi una velocità di trasferimento fino a 200 Mb/s in lettura e fino a 60 MB/s in scrittura. Le sue componentistiche di qualità garantiscono una protezione efficace dei tuoi dati sensibili. Multidispositivo, la colleghi a qualsiasi device come computer, ma anche televisori, decoder, videoproiettori e auto.

Mettila subito in carrello a soli 14,75 euro, invece di 27,99 euro. L’offerta è attiva solo per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e ottieni la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.