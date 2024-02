Pen Drive SanDisk 256GB con USB-C e USB 3.2 al MINIMO STORICO

Minimo storico molto interessante per questa Pen Drive SanDisk da 256GB dotata di doppio connettore: da una parte USB-C, dall’altra USB di tipo A 3.2 per garantirti la massima versatilità. Il prezzo in sconto è di 29,46 euro: il più basso di sempre per questo prodotto.

Pen Drive SanDisk 256GB con doppio connettore: straordinariamente utile

L’unità flash 2-in-1 SanDisk è la soluzione perfetta per spostare rapidamente i tuoi contenuti tra dispositivi USB Type-C e Type-A. Dotata di un connettore reversibile USB Type-C e un connettore tradizionale Type-A, questa unità flash ti consente di trasferire file tra smartphone, tablet, Mac e computer in modo semplice e veloce.

Con la sua interfaccia USB 3.2 Gen 1 ad alte prestazioni, questa unità flash offre velocità di lettura fino a 400 MB/s, consentendoti di trasferire grandi quantità di dati in pochissimo tempo. Inoltre, è ideale per liberare spazio sul tuo smartphone USB Type-C.

Con la sua versatilità, le prestazioni elevate e la comodità del connettore reversibile USB Type-C, questa pen drive di SanDisk diventa un compagno indispensabile per chiunque abbia bisogno di trasferire dati tra dispositivi con facilità e velocità. Acquistala ora in offerta al minimo storico su Amazon.