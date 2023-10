Pen Drive Ultra Fit SanDisk 128GB a soli 13€: BOMBA Amazon

Hai bisogno di spazio extra per i tuoi dati così da averli a disposizione ogni volta che sei in viaggio o devi accedervi da altri dispositivi? Un’ottima soluzione è la Pen Drive Ultra Fit di SanDisk che offre 128GB di archiviazione mobile in una chiavetta USB molto piccola, che ricorda il connettore wireless di un mouse. Una volta inserita nella porta è quasi invisibile, tanto da poter essere trasportata direttamente connessa al dispositivo. Oggi è in offerta su Amazon a soli 13,98 euro, invece di 16,99 euro.

Pen Drive Ultra Fit SanDisk: 128GB di spazio quasi invisibile

La Pen Drive Ultra Fit di SanDisk è quasi invisibile. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, ma non rinuncia alla migliore tecnologia. Infatti, grazie a una unità flash USB 3.1, raggiunge velocità fino a 400 MB/s in lettura. Praticamente fino a 15 volte superiore rispetto alla velocità raggiunta dalle unità USB 2.0 standard. Pensa, puoi trasferire un intero film in circa 30 secondi. Inoltre, grazie a SanDisk SecureAccess, hai un software in grado di proteggere la privacy dei tuoi dati personali.

Acquistala immediatamente a soli 13,98 euro, invece di 16,99 euro. Si tratta di un’occasione unica che trovi solo su Amazon e che non puoi assolutamente perdere. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa e in pochissimi giorni. Approfittane subito, prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.