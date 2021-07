Pendrive 128GB 4 in 1 app iOS e Android in sconto

Anche quest’oggi vi suggeriamo un’ottima pendrive dalla buona capienza e soprattutto dalla grande versatilità. Si tratta della V-Star Memory Stick 128GB, una chiavetta utilizzabile praticamente da qualsiasi dispositivo fisso e mobile.

Pendrive 4 in 1 V-Star Memory Stick: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un design piuttosto tradizionale, dovuto alla scocca completamente in alluminio, con un anello che permette di utilizzare la memoria come vero e proprio portachiavi. Il coperchio girevole permette di coprire uno dei due lati sui quali sono poste le diverse interfacce. Da un lato è presente il connettore Lightning per dispositivi Apple come iPhone, iPad e iPod. Dall’altro lato invece è presente la classica USB Type-A 3.0, che può però essere convertita in micro USB per i dispositivi Android. All’interno della confezione è incluso inoltre un adattatore USB Type-A to USB Type-C in modo da utilizzare la chiavetta anche sui dispositivi più recenti.

Molto interessanti in questo caso sono le funzionalità aggiuntive per i dispositivi mobili Android e iOS. Grazie all’applicazione LUV-Share per iOS, ad esempio, è possibile impostare password e Touch ID per l’accesso alla memoria. Da Dual Magic Flash per Android, invece, è possibile gestire lo spazio ed effettuare rapidamente il backup dei dati. Si tratta di un accessorio decisamente essenziale ed economico, ma rappresenta uno strumento decisamente comodo da portare sempre con sé, soprattutto per i professionisti. Fotografi e videografi, infatti, potranno estrarre i file sui quali lavorare in pochi secondi, da qualsiasi dispositivo, e senza la necessità di alcuna attrezzatura.

Grazie alle offerte del giorno la variante nera è acquistabile su Amazon a soli 22,74 euro con uno sconto del 35% sul prezzo di listino.