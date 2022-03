Pendrive 2 in 1 da 64GB e 129MB/s a soli 12 euro su Amazon

Oggi voglio suggerirti una pendrive che fa della praticità il suo punto di forza, comoda da avere sempre con te per ogni necessità. Si tratta della Thkailar 2 in 1 64GB, una chiavetta con doppia interfaccia ideale da portare sempre con te per avere sempre una memoria aggiuntiva a portata di mano, proposta a soli 12 euro su Amazon.

Pendrive Thkailar 2 in 1 64GB: caratteristiche tecniche

La pendrive si presenta con un design ibrido realizzato in metallo e plastica rigida, così da garantire un buon grado di robustezza senza rinunciare ad un peso irrisorio. Non manca naturalmente un’asola che consente di attaccare la chiavetta direttamente al portachiavi così da scongiurare il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. Come premesso, la pendrive dispone di due interfacce. La prima è la tradizionale USB Type-A per il collegamento al computer. La seconda, invece, è una USB Type-C per il collegamento ai dispositivi mobili. Quest’ultima è il fiore all’occhiello della pendrive grazie alla funzione OTG che ti permette liberare lo spazio da smartphone o tablet.

Il dispositivo, infatti, è rigorosamente plug and play, il che la rende immediatamente utilizzabile senza alcuna necessità di installazioni driver o applicazioni. Entrambe le interfacce, inoltre, sfruttano la specifica USB 3.1 che fornisce una velocità di trasferimento fino a 120MB/s. Naturalmente, rimane perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti seppur con qualche sacrificio inevitabile dal punto di vista professionale. Anche se pensato soprattutto per velocizzare la procedura di backup, nulla vieta di utilizzarla per ascoltare le tue playlist preferite in auto. In conclusione, un accessorio estremamente flessibile, perfetto per qualsiasi esigenza e ad un prezzo a dir poco accessibile.

Grazie ad uno sconto del 29%, la pendrive Thkailar 2 in 1 64GB è disponibile su Amazon a soli 12 euro con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.