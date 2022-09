Pendrive da 2 TB a soli 12 €: questa andrà a ruba

Una pendrive USB da 2 TB per l’archiviazione dei file può essere tua al prezzo di soli 12,49 euro. È quanto proposto oggi da un’offerta Amazon che immaginiamo andrà sold out a breve: il consiglio per chi è interessato è quello di non perdere tempo e assicurarsene subito un’unità.

Super offerta Amazon: pendrive USB da 2 TB

Ideale per salvare contenuti di ogni tipo, mette a disposizione una quantità di storage sufficiente per immagazzinare documenti, immagini, audio e video in grande quantità. Garantisce il supporto a tutti i device con una porta USB di tipo A, quelle tradizionali con slot rettangolare.

Il design è caratterizzato da una copertura protettiva in metallo che ruota di 360 gradi per mantenere al sicuro il connettore. C’è anche l’anello che permette di agganciarla al portachiavi. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto ciò che bisogna fare per approfittare dell’offerta è inserire il codice R74X4CRE al momento dell’acquisto. Sarà così possibile beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata, con spedizione a domicilio gratuita in un giorno e gestita da Amazon per gli abbonati Prime.

