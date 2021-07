Pendrive 256GB per Apple, Android e PC in offerta

Se avete bisogno di tanto spazio, in un formato compatto, e che fruibile praticamente da qualsiasi dispositivo, abbiamo una soluzione per voi. Si tratta della pendrive Yohu 3 in 1 256GB, una piccola chiavetta USB dalle buone prestazioni ed estremamente versatile.

Chiavetta USB Yohu 3 in 1 256GB: caratteristiche tecniche

Il design è simile ad altri prodotti già visti, con una scocca completamente in alluminio. Tuttavia, in questo caso, non ritroviamo un coperchio girevole, ma una slide per estrarre le due interfacce. Da un lato troviamo l’interfaccia Lightning dedicata ai dispositivi Apple come iPad, iPhone e iPod. Dall’altra invece ritroviamo l’immancabile interfaccia USB Type-A 3.0 per il computer. Quest’ultima però può essere convertita in micro USB in modo da consentire l’accesso ai dati dai dispositivi Android.

Insieme alla chiavetta, inoltre, viene fornito un adattatore da USB Type-A a Type-C, in modo da poter utilizzare la pendrive anche dai device Android più recenti che hanno sostituito la porta micro USB con la più pratica USB-C. Naturalmente la chiavetta è utilizzabile sia su Mac OS che su Windows, così come su iOS e Android. Una soluzione comoda, pratica e versatile per portare grosse quantità di file sempre con sé ed accedervi indipendentemente dall’apparecchio a disposizione.

Grazie alle offerte del giorno il taglio da ben 256GB è acquistabile su Amazon a soli 25,49 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.