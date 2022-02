Pendrive 4 in 1 128GB: una chiavetta per tutto a metà prezzo

Perché accontentarsi di pendrive diverse a seconda del dispositivo, quando puoi averne una abbastanza capiente capace di connettere a tutti? Oggi, infatti, ti segnalo un’offerta davvero interessante su una pendrive 4 in 1 da 128GB capace di adattarsi ad ogni circostanza ed estremamente comoda da portare ovunque disponibile a soli 22 euro su Amazon.

Pendrive 4 in 1 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive sfoggia un guscio realizzato completamente in metallo con un coperchio ruotabile che consente di proteggere una delle interfacce quando non viene utilizzata. Da un lato, infatti, è presente l’ormai immancabile USB Type-C per il collegamento ai nuovi dispositivi Android o ai MacBook. Dall’altro invece il tradizionale connettore USB Type-A per il collegamento al computer. Quest’ultimo, però, può essere convertito in connettore Lightning per il collegamento ai dispositivi iOS. In questo modo potrai trasferire i file, ad esempio, da un computer Mac ad uno smartphone Android in soli due passaggi.

La chiavetta, infatti, utilizza la specifica USB 3.0 che rende la velocità di trasferimento piuttosto elevata. Una delle feature più interessanti, però, riguarda proprio i dispositivi Apple. Attraverso l’applicazione dedicata, infatti, è possibile utilizzare sia il Touch ID che il Face ID come sistema di protezione per i file. Questo consente di avere i propri file costantemente al sicuro anche in caso di furto o smarrimento della chiavetta, oltre che da eventuali accessi non autorizzati. La capacità da 128GB consente memorizzare una notevole quantità di dati. Questo, insieme alla funzionalità plug and play la rende perfetta per qualsiasi scopo, come ascoltare la musica in auto o espandere la memoria di un Mini PC.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 45%, la pendrive 4 in 1 128GB è disponibile su Amazon a soli 22 euro per un risparmio di quasi 20 euro sul prezzo di listino.

