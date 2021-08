Pendrive 4 in 1 per Mac, Windows, iOS e Android da 128GB a meno di 30 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un’altra alternativa tra le pendrive 4 in 1, sempre dal prezzo competitivo e dalla grande capacità. Si tratta della Qarunt Memory Stick da 128GB, che integra ben 4 interfacce, adatta praticamente a qualsiasi dispositivo fisso e mobile.

Pendrive Qarunt Memory Stick 4 in 1 128GB: caratteristiche tecniche

Parliamo sostanzialmente di una periferica molto simile ad altre già viste in precedenza. Il design offre una scocca completamente in alluminio, così come il coperchio girevole. Questo permette di proteggere le interfacce quando non sono in utilizzo, da un lato a dall’altro. Il protocollo è quello USB 3.0, il che permette un trasferimento piuttosto rapido con una velocità di lettura fino a 80MB/s. Molto utile, ad esempio, per memorizzare film, serie TV o brani musicali e riprodurli direttamente dalla chiavetta. La capacità da ben 128GB, infatti, permette di memorizzare enormi quantità di file, incluse le foto delle vacanze ad esempio.

Le interfacce invece sono tre. La prima è la Lighning di Apple che permette di collegare la chiavetta a tutti i dispositivi mobili di Cupertino come iPhone, iPod e iPad. La seconda è la USB Type-A per la connessione ai PC, che può essere convertita in micro USB per i dispositivi Android. In confezione, però, è presente un pratico adattatore USB Type-C che permette di collegare la chiavetta anche ai dispositivi più recenti che utilizzano questo tipo di connettore. La pendrive inoltre è plug and play, di conseguenza non necessità di alcun software o applicazione di terze parti, basta semplicemente collegarla al dispositivo. Tuttavia, utilizzando l’app Y-Disk è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali per accedere al contenuto della chiavetta. Un ottimo strumento di protezione aggiuntivo che impedisce l’accesso ai dati in caso di furto o smarrimento.

Grazie ad uno sconto del 15%, la pendrive è acquistabile su Amazon a soli 25,49 euro nei colori Blu, Grigio, Rosa, Verde e Oro.