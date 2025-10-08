Pendrive 512 GB: crolla il prezzo di quella Philips nella Festa Prime

Vale la pena segnalare l’offerta di Amazon che porta la pendrive da 512 GB della serie Philips Snow Edition al suo prezzo minimo storico. È l’unità da avere sempre con sé, anche in tasca oppure in borsa,nella custodia del laptop o nello zaino, per non separarsi mai dai propri dati. La promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime, il primo evento dedicato allo shopping autunnale organizzato dall’e-commerce, che andrà avanti fino alla mezzanotte.

L’offerta sulla pendrive Philips da 512 GB

Impiega la tecnologia USB 3.0 per rendere rapidi i trasferimenti, fino alla velocità di 120 MB/s. La compatibilità è garantita con PC e Mac, così come con altri dispositivi come lettori multimediali, televisori, sistemi di infotainment in auto ecc. Il design include un cappuccio protettivo per il connettore e l’anello per agganciarla al portachiavi. C’è anche un indicatore che si illumina durante il funzionamento. Scopri di più nella scheda completa.

Lo sconto di oggi porta la pendrive da 512 GB della serie Philips Snow Edition al suo prezzo minimo storico di 34,90 euro. È un ottimo affare, considerando il voto medio superiore a 4/5 assegnato dalle quasi 11.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, a testimonianza dell’affidabilità di uno dei brand più conosciuti e apprezzati del mercato. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis a domicilio assicurata entro pochi giorni.

Attenzione: l’evento Festa delle Offerte Prime terminerà a mezzanotte. Ti rimangono dunque solo poche ore per approfittarne e risparmiare sui prodotti di ogni categoria: non solo informatica ed elettronica, ma anche articoli per la casa, per il fai da te, per la cura della persona e molto altro. Ricordiamo che per partecipare e accedere alle promozioni è necessario un abbonamento Prime attivo.