Solo 9€ per la pendrive Amazon da 128 GB (SCONTO 40%)

In questo momento, la pendrive da 128 GB del marchio Amazon Basics è in sconto al prezzo di soli 9 euro. È l’ideale per archiviare e portare sempre con sé i propri dati e documenti, ma anche per caricare i contenuti multimediali da riprodurre poi sul televisore o su un lettore. Le oltre 7.500 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova la promuovono con un voto medio pari a 4,4/5 stelle.

Amazon Basics: super sconto sulla pendrive da 128 GB

Impiega lo standard USB 3.1 per raggiungere una velocità elevata nel trasferimento dati, fino a 130 MB/s in fase di lettura. Si tratta di una periferica plug-and-play, dunque non servono driver o configurazioni particolari per l’utilizzo. Dal punto di vista della qualità costruttiva, l’unità è racchiusa in un case protettivo con un design telescopico che protegge il connettore (Type-A, quello tradizionale a forma rettangolare) quando non è in uso e un gancio che permette di abbinarla al portachiavi. Tutti gli altri dettagli tecnici sono riportati nella scheda del prodotto

Lo sconto del 40% sul prezzo mediano è applicato in automatico dall’e-commerce, dunque non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: in questo momento, la pendrive da 128 GB del marchio Amazon Basics può essere tua con una spesa di soli 9 euro. Un’ottima occasione, anche per chi vuole tenerla sulla scrivania o nella custodia del laptop per poi usarla in caso di necessità.

Se la ordini subito, l’unità arriverà a casa già entro domani, con spedizione gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Se è un regalo di Natale, niente paura: per l’eventuale reso senza spese ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.