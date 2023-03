Pendrive Kingston 128GB: sconto 40% con le Offerte di Primavera

Acquista subito la Pendrive Kingston 128GB a l 40% di sconto. Grazie alle Offerte di Primavera Amazon risparmi quasi la metà con questo ordine. Il modello in promozione è la versione DataTaveler Kyson con il guscio interamente in metallo e senza cappuccio protettivo. Infatti, l’attacco USB è protetto interamente dalla scocca che si infila direttamente nella porta USB del dispositivo.

La disponibilità è immediata e se la ordini adesso ti arriva con consegna gratuita in pochissimi giorni. In alcuni casi anche il giorno successivo. Dotata di una speciale tecnologia antiurto, è praticissima da portare sempre con sé grazie anche all’anello che la trasforma in un comodo portachiavi.

Pendrive Kingston 128GB: velocità eccellente, sicurezza ineccepibile

La Pendrive Kingston 128GB non offre solo tanto spazio di archiviazione, ma anche una sicurezza totale. I tuoi dati saranno protetti da qualsiasi danno grazie a questa soluzione di archiviazione portatile durevole e leggera. Inoltre, la sua tecnologia offre una velocità di classe USB 3.2 Gen 1 raggiungendo fino a 200 Mb/s in lettura e 60 MB/s in scrittura.

Mettila subito nel carrello a soli 16 euro, anziché 27,99 euro. Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.