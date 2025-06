Pendrive Kingston da 64 a 512 GB: da soli 5,99€ su Amazon

La soluzione perfetta per uno storage pratico, ultraveloce e affidabile, a partire da soli 5,99 euro. La gamma Kingston DataTraveler Exodia S è in vendita su Amazon a prezzi molto accessibili, proponendo pendrive con capacità da 64 a 512 GB basate sulla tecnologia USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti rapidi di file, documenti, musica e video. Possono tornare utili, ad esempio, per archiviare i contenuti nei backup periodici o per copiare quelli multimediali da riprodurre poi sullo schermo della TV.

Kingston DataTraveler Exodia S, pendrive ultraveloce

A caratterizzarle sono un design intelligente e la massima affidabilità, con il cappuccio dotato di meccanismo a rotazione per protegge il connettore (senza rischio di perderlo). C’è anche la garanzia di cinque anni. La compatibilità è assicurata con i computer desktop e laptop (Windows, macOS, Linux e ChromeOS), con i lettori multimediali, con i televisori, con gli impianti di infotainment in auto e molto altro ancora. Visita la descrizione completa per ulteriori dettagli in merito alle specifiche tecniche e alle prestazioni.

Si parte dal prezzo di soli 5,99 euro per la versione da 64 GB, una spesa davvero irrisoria. Ecco tutte le versioni in vendita, ognuna caratterizzata da un diverso colore per poterla distinguere facilmente con un rapido sguardo.

Se sei un membro Prime per te c’è anche la consegna gratis entro pochi giorni. La vendita e la spedizione sono a carico di Amazon. Attenzione: poiché la richiesta è elevata, potrebbe andare esaurita in fretta, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un probabile sold out.