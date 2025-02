Pendrive Kingston DT Kyson da 512 GB (200 MB/s) in forte sconto

Segnaliamo volentieri su queste pagine l’offerta di Amazon che in questo momento sta proponendo la pendrive da 512 GB della gamma Kingston DataTraveler Kyson al suo prezzo più conveniente di sempre. È compatibile con tutti i dispositivi dotati di una porta di tipo A, quella tradizionale rettangolare: computer desktop e laptop, lettori multimediali, autoradio, televisori, console e altri ancora. Si tratta di un affare da cogliere al volo, per allungare le mani su un’unità di memoria portatile, dalle ottime prestazioni e soprattutto affidabile.

Kingston DataTraveler Kyson, pendrive da 512 GB

Sfrutta nel migliore dei modi il potenziale della tecnologia USB 3.2 Gen 1 per arrivare a una velocità di 200 MB/s nel trasferimento dati (in fase di lettura, fino a 60 MB/s invece durante la scrittura), così da ridurre al minimo indispensabile le attese durante l’apertura e il salvataggio dei file. È racchiusa all’interno di una scocca solida e resistente alle sollecitazioni, anche agli urti accidentali, con un’asola di aggancio che permette di abbinarla a un portachiavi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita, già entro domani se la ordini adesso. È venduta e spedita da Amazon. Sull’e-commerce ha raccolto più di 13.200 recensioni con un voto medio di 4,5/5.

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali per approfittarne: lo sconto è applicato in automatico. Al prezzo finale di soli 29,99 euro, la pendrive da 512 GB della gamma Kingston DataTraveler Kyson è un affare da cogliere al volo. Sono in offerta anche le versioni da 128 GB a 16,94 euro e da 64 GB a 11,59 euro per chi ha bisogno di meno spazio.