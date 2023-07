Pendrive Kingston DataTraveler Exodia M: 128GB 9€ e 64GB 4€

L’oggetto di questa offerta è la bellissima Kingston DataTraveler Exodia M che è molto più di una classica pendrive. In primis il brand è uno dei principali nel mondo dei dispositivi di archiviazione grandi e piccoli, e poi il design e le prestazioni sono di altissimo livello. Oggi la sua versione da 128 GB si trova in forte sconto su Amazon: solo 9,99 euro invece di 15,99 euro. In offerta anche la versione da 64 GB il cui prezzo scende a 4,99 euro.

L’offerta Amazon su Kingston DataTraveler Exodia M da 64 e 128GB

Il suo funzionamento si basa sul modernissimo standard USB 3.2 per garantire una velocità estremamente elevata nel trasferimento dati, in lettura e scrittura. Le sue dimensioni sono di appena 67 x 22 x 12 millimetri con un peso piuma di 10 grammi. Questo garantisce grande trasportabilità, ma anche altissima affidabilità garantita da un marchio leader nelle soluzioni per lo storage. Compatibile con tutti i sistemi operativi, ha in dotazione un comodo anello che permette di agganciarla al portachiavi.

In questo momento, grazie all’offerta Amazon in corso, avete la possibilità di acquistare la pendrive USB 3.2 da 128GB della serie Kingston DataTraveler Exodia M al prezzo finale di 9,99 euro, una vera occasione considerando le sue caratteristiche. In offerta anche la versione da 64GB il cui prezzo scende a soli 4,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio in pochissimi giorni grazie al servizio Amazon Prime.

