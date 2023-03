Le pendrive da acquistare nelle Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di Primavera Amazon sono fantastiche per acquistare tantissimi prodotti utili a prezzi ultra scontati. Tra i dispositivi da avere sempre con sé ci sono le pendrive. Capienti e veloci, ti assicurano il massimo della portabilità per i tuoi contenuti preferiti. Iniziamo subito con un must, la Chiavetta USB Lexar 128GB tua a soli 15 euro, invece di 21,99 euro.

Il vantaggio di questa pendrive è la sua struttura. Realizzata interamente in metallo, protegge in modo sicuro qualsiasi contenuto vai ad archiviare. Portala sempre con te trasformandola in un comodissimo portachiavi e sfrutta la sua tecnologia USB 3.0 con lettura fino a 100 MB/s. Compatibile con tutti i dispositivi la usi con PC, laptop, computer, auto e televisori.

Pendrive in promo con le Offerte di Primavera Amazon

Ovviamente, tra le pendrive in promozione con le Offerte di Primavera Amazon, non poteva mancare la Chiavetta USB 128GB Ansodo a soli 8 euro, invece di 13,99 euro. Anch’essa è completamente in metallo per garantire estrema sicurezza in portabilità. Compatibile con tutti i dispositivi, non sarà necessario installare driver per farla funzionare. Elegante, è anche piacevole da portare sempre con sé.

Concludiamo con una soluzione universale per smartphone e computer. Acquista la Chiavetta USB A + C THKAILAR a soli 13 euro, invece di 21,19 euro. Grazie alla combinazione USB A e USB Type C puoi collegarla con qualunque dispositivo dotato di queste due porte senza dover utilizzare un adattatore. La tecnologia USB 3.0 ti assicura un’ottima velocità di lettura e scrittura.

Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

