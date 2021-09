Pendrive USB-C da 256GB (SanDisk): PREZZACCIO su Amazon

Non la solita chiavetta: la pendrive da 256 GB della linea SanDisk Ultra Dual Type-C è compatibile con il più recente standard USB (3.1) per raggiungere picchi di 150 MB/s nel trasferimento dei dati. Oggi è la tua occasione per acquistarla a prezzo fortemente scontato su Amazon.

SanDisk Ultra Dual Type-C: 256 GB in tasca, con lo sconto

Pienamente compatibile con tutti i computer e gli altri dispositivi dotati di porta USB-C, smartphone inclusi, è una periferica di storage eccezionale, utile anche come sistema di backup in cui archiviare e mantenere al sicuro i propri dati in locale. L'affidabilità è garantita dal marchio, leader del mercato. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di metterti in tasca l'ottima pendrive SanDisk Ultra Dual Type-C da 256 GB al prezzo di soli 30,15 euro invece di 39,90 euro (quello del listino è addirittura 53,99 euro). La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.