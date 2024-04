Pendrive USB da 128 GB a 7 euro: è MINIMO STORICO

Oggi, un’offerta a tempo su Amazon propone questa pendrive USB da 128 GB al prezzo minimo storico di soli 7 euro. Ha tanto spazio interno in cui archiviare i propri file ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di slot Type-A (quello tradizionale a forma rettangolare) come computer desktop e notebook, lettori multimediali, console, televisori, automobili e così via.

Approfitta dello sconto: pendrive 128 GB a 7€

Il design è elegante e minimalista, con un anello utile per agganciarla al portachiavi e dimensioni compatte: solo 40x5x12 millimetri. L’integrità dei dati è assicurata dal telaio realizzato in lega di alluminio che resiste a sollecitazioni e urti accidentali, così da poter tranquilli quando la si porta in giro nello zaino, nella borsa o nella custodia del laptop. Si tratta di un’unità di tipo plug and play, che non necessità di driver ed è subito pronta all’uso. Per tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo di soli 7 euro, grazie allo sconto applicato in automatico che oggi porta la spesa al suo minimo storico, questa pendrive USB da 128 GB è perfetta per chi cerca un dispositivo di archiviazione da tenere sempre con sé. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile: il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora mettendola nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e assicura la spedizione gratuita direttamente a domicilio con la consegna prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine (se in possesso di un abbonamento Prime attivo).