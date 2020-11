È praticamente un disco fisso, ma con le dimensioni di una chiavetta: la pendrive USB 3.0 della serie SanDisk Cruzer Ultra con capacità pari a 128 GB è oggi in offerta sui due principali store online: al prezzo di 20,99 euro su eBay e a soli 20,83 euro su Amazon. Ognuno scelga quello più congeniale.

SanDisk Cruzer Ultra: pendrive USB 3.0 da 128 GB in offerta

C’è tutto il posto che occorre per documenti, contenuti multimediali e file di ogni tipo. Arriva a una velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati ed è pienamente compatibile sia con i computer Windows sia con quelli basati sul sistema operativo macOS. Supporta inoltre la protezione con password impiegando sistema di crittografia AES a 128 bit.

Tutto questo in un form factor estremamente compatto e con design pensato per ritrarre la parte da inserire nello slot USB, così da proteggerla quando non utilizzata. Ognuno scelga lo store online che preferisce: 20,99 euro su eBay oppure 20,83 euro su Amazon. In entrambi i casi il prodotto viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita.