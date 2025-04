Pendrive USB Kingston da 128 GB in metallo: imperdibile a soli 11€

Ultraresistente e veloce, la pendrive USB da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Kyson è in sconto del 59% su Amazon. In questo momento la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 11,42 euro, ma non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta in corso. È ottima per avere i propri dati sempre con sé, per muovere e copiare grandi quantità di contenuti rapidamente e anche per eseguire i backup periodici.

Kingston DataTraveler Kyson: l’offerta sulla pendrive da 128 GB

Grazie all’impiego dello standard USB 3.2 può raggiungere la velocità di 200 MB/s nel trasferimento dati, in fase di lettura, riducendo così al minimo indispensabile le attese. È compatibile con i computer desktop e laptop, ma non solo, anche con i televisori, i lettori multimediali e così via. Tra gli altri punti di forza c’è quello citato in apertura, il design in metallo che garantisce l’integrità dei dati in ogni situazione, anche qualora si dovessero verificare imprevisti come urti o cadute accidentali. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 59% proposto in questo momento, puoi acquistare la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Kyson al prezzo stracciato di soli 11,42 euro, invece di 27,99 euro come da listino ufficiale. Come anticipato, non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittarne, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Con un abbonamento Prime attivo hai diritto anche alla consegna gratis a casa tua in un solo giorno. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Concludiamo segnalando che il voto medio assegnato da più di 13.600 recensioni è molto alto, pari a 4,4/5.