Pendrive USB Verbatim da 128GB scontata a metà prezzo

Oggi vi riportiamo un notevole calo di prezzo su un accessorio piuttosto semplice, ma in questo caso tra i migliori della categoria. Stiamo parlando della chiavetta USB Verbatim store ‘n’ go Max V3 da 128GB. Naturalmente il vantaggio di questa chiavetta non si ferma solo alla grande capacità di archiviazione, ma anche alla velocità di trasferimento.

Chiavetta USB Verbatim da 128GB ad alta velocità in offerta su Amazon

La chiavetta ha un design molto elegante, caratterizzato dal meccanisco slide and lock. Grazie ad una levetta, il connettore USB fuoriesce e si blocca in posizione quando in utilizzo. Nel momento in cui dovrà essere riposta, il connettore potrà essere richiuso e riparato. Questo permette di conservare la chiavetta praticamente ovunque, senza preoccuparsi dei danni causati dal contatto con altri oggetti.

Come premesso tuttavia il vero vantaggio di questa unità USB sono le velocità. Quella di trasferimento infatti arriva a ben 300MB/s. Questo semplifica e velocizza lo spostamento tanto dei file dal PC alla chiavetta che viceversa. La chiavetta quindi fornisce un gran risparmio in termini di tempo, fondamentale soprattutto per chi lavora con flussi di dati consistenti. Ad un prezzo di soli 35,21 euro, Amazon offre il prezzo più basso mai registrato per questa unità che di listino costerebbe circa il doppio.