Pendrive USB-C da 512 GB (SanDisk Ultra Luxe): che occasione!

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon che in questo momento propone la pendrive USB-C da 512 GB della gamma SanDisk Ultra Luxe a un prezzo molto conveniente. È l’ideale per spostare rapidamente grandi quantità di dati e per averli sempre con te, a portata di mano. Inoltre, la puoi utilizzare con tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer desktop e laptop, lettori multimediali e così via.

SanDisk Ultra Luxe: l’offerta sulla pendrive USB-C da 512 GB

L’unità è racchiusa all’interno di un corpo in metallo resistente e con un anello che può tornare utile per agganciarla al portachiavi, allo zaino o alla borsa. Non ci sono compromessi per quanto riguarda le prestazioni, potendo arrivare alla velocità di 400 MB/s nel trasferimento dati, così da ridurre al minimo le attese. All’interno della scheda completa trovi altri dettagli a proposito di design, caratteristiche e specifiche tecniche.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista la pendrive USB-C da 512 GB della gamma SanDisk Ultra Luxe al prezzo di soli 36 euro, nella sua elegante colorazione Argento visibile in queste immagini. Quello applicato in automatico è uno sconto notevole rispetto al listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratis prevista già entro domani se effettui subito l’ordine.

Il tempo per gli affari primaverili sta scadendo! La Festa delle Offerte su Amazon si concluderà a mezzanotte. Sono rimaste soltanto poche ore per sfruttare gli sconti su un’ampia gamma di articoli: sfoglia la sezione dedicata e trova l’occasione migliore per te.