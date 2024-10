Per 12 mesi Disney+ Standard a 89,90 euro (ultimi giorni)

Se stai valutando l’attivazione del servizio streaming Disney+, alla luce del catalogo estremamente variegato e competitivo proposto dalla piattaforma, ti segnaliamo l’offerta che consente di sottoscrivere 12 mesi del piano Standard a 89,90 euro. La promozione sta per terminare: l’ultimo giorno utile per approfittarne è infatti fissato al 16 ottobre.

In seguito, dal 17 ottobre in avanti, il piano Disney+ Standard costerà 99,90 euro. A conti fatti quindi, la promo in corso consente di risparmiare il 10%. Al termine dei primi 12 mesi il piano si rinnoverà al prezzo del piano Standard in vigore al momento del pagamento, a meno che non si scelga di effettuare la disdetta (senza costi) prima del rinnovo.

Ultimi giorni per attivare il piano Disney+ Standard annuale a 89,90 euro

I motivi per cui scegliere Disney+ rispetto alla concorrenza sono diversi e tutti validi. Il più importante è sicuramente rappresentato dalla qualità del catalogo proposto dalla piattaforma streaming statunitense, nonché dall’ampia scelta di titoli che gli utenti hanno ogni giorno quando si siedono davanti al televisore o aprono l’app dal loro smartphone.

A questo proposito, non sorprende il clamoroso successo della serie tv Shogun, diventata la serie più premiata di sempre agli Emmy Awards per una singola stagione, con ben 18 premi vinti. I fan dell’MCU (Marvel Cinematic Universe) possono poi trovare in catalogo tutti i loro personaggi preferiti, tra cui Agatha Harkness interpretata alla perfezione dall’attrice Kathryn Hahn.

Inoltre, da non perdere a fine mese la miniserie tutta italiana Avetrana – Qui non è Hollywood, che racconta la storia del delitto di Sarah Scazzi. Diretta da Pippo Mezzapesa, è composta da 4 episodi della durata ciascuno di 60 minuti.

Per attivare la promo valida fino al 16 ottobre sul piano Standard di 12 mesi è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale Disney+.