 Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie
Con Engie puoi bloccare il prezzo di luce e gas per due anni a una tariffa conveniente con l'offerta di Carnevale.
Con i Carnival Days di Engie hai la tua opportunità unica di bloccare il prezzo di luce e gas a una tariffa conveniente per i prossimi due anni. Fino al 2028, dunque, pagherai la stessa cifra sulla materia prima per entrambe le forniture, senza aumenti imprevisti e senza brutte sorprese. Hai tempo fino al 19 febbraio per attivare l’offerta.

La promozione ti permette di scegliere la tariffa luce più adatta al tuo stile di vita. Se vivi la casa tutto il giorno, la soluzione migliore per te è la tariffa monoraria fissa a 0,0974 €/kWh. Se invece sei in casa principalmente la sera o nei weekend è meglio affidarsi alla tariffa a Tre Fasce così suddivisa: F1 0,1005 €/kWh, F2 0,1048 €/kWh, F3 0,0888 €/kWh.

Per il gas, invece, non ci sono differenze sugli orari di consumo: il prezzo viene bloccato al prezzo di 0,3715 €/Smc così che, anche se il mercato dovesse improvvisamente impazzire, la tua tariffa resti invariata e non si presentino dei salassi in bolletta. I costi fissi di gestione sono chiari e prestabiliti per entrambe le forniture, nell’ordine di 84€ l’anno per ciascuna “spalmati” sulle varie bollette.

La procedura di attivazione è semplicissima: basta aprire la pagina dell’offerta, inserire i dati anagrafici e di pagamento e confermare via email e telefono. Il passaggio richiederà circa 1-2 mesi per i tempi tecnici del distributore, ma sarà Engie a occuparsi di tutto, inclusa la disdetta al vecchio gestore. Naturalmente, non subirai alcuna interruzione di luce o gas durante il trasferimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
16 feb 2026
