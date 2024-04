Per l'halving di Bitcoin sta per scattare l'ora X: le ultime previsioni

Sta per terminare il conto alla rovescia per l’halving di Bitcoin, atteso intorno al 20 aprile (questo sabato, ndr). L’attesa su questo evento è palpabile, dal momento che nei precedenti halving si era registrato un rialzo del prezzo della criptovaluta piuttosto importante.

Halving Bitcoin: le ultime previsioni sul prezzo futuro della criptovaluta

In attesa dell’halving, HANetf e ETC Group nella loro ultima analisi stimano che il prezzo del Bitcoin possa raggiungere e superare quota 100.000 dollari già entro la fine di quest’anno. Previsioni perfino più rosee per i prossimi anni, secondo cui alla fine del 2015 si potrebbe avere un Bitcoin a 172 mila dollari, mentre per il prossimo halving (in calendario per il 2028) si parla di un prezzo spari a 215 mila dollari.

All’interno della loro analisi, HANetf e ETC Group spiegano inoltre che l’halving di Bitcoin ha tutte le potenzialità per influire in maniera positiva anche sul resto del mercato delle criptovalute. Una previsione dunque positiva per quanti hanno scelto di iniziare a investire nel mercato crypto.

