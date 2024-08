Per le tue vacanze all’estero, apri questo conto multivaluta

Hai intenzione di fare le valigie e scappare per una bella vacanza all’estero? Ottima scelta! Ma prima di cominciare a immaginare spiagge esotiche e città storiche, c’è una cosa di cui potresti aver bisogno: un conto multivaluta come Revolut.

Durante le tue vacanze non avrai più problemi con le commissioni di cambio valuta. Revolut ti offre sia un conto che una carta che ti permette di sfruttare al massimo questo aspetto, semplificando anche ogni tua transazione.

Revolut Premium: il tuo compagno ideale per le vacanze all’estero

Se è la prima volta che ti registri a Revolut, potrai sfruttare i 3 mesi gratis del piano Premium. Di solito costa 9,99 euro al mese, un prezzo sicuramente abbordabile. Nel caso in cui preferisci non provarlo, hai il piano Standard a canone zero.

Cosa ti consente di fare? Accedere al cambio valuta senza commissioni fino a un limite di 1.000 euro al mese, dal lunedì al venerdì. Invece, Revolut Premium offre il cambio valuta senza limiti e commissioni. Include anche coperture assicurative che possono salvarti la pelle dagli imprevisti.

Per ottenere i 3 mesi gratis, devi visitare il sito ufficiale e inserire il tuo numero di telefono nell’apposito spazio. Clicca poi sul link che ti è stato inviato via SMS per scaricare l’app. Completata la registrazione del conto, effettua l’upgrade a Revolut Premium.

Perché proprio un conto multivaluta? Semplice: eviti di trasalire di fronte alle commissioni di cambio e hai sempre il controllo su tutto, riducendo lo stress. Più risparmi sulle commissioni, più puoi spendere in gelati, souvenirs o in qualsiasi altra cosa stuzzichi i tuoi desideri.

Non lasciare che le commissioni sulle valute rovino le tue giornate sotto il sole! Apri il conto multivaluta di Revolut per le tue vacanze all’estero oggi stesso!