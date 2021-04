Il gruppo di Redmond (più in generale il mondo PC) e Apple non si sono mai risparmiati bordate o colpi bassi e non sembrano intenzionati a interrompere la tradizione a breve: l’ennesima testimonianza è giunta nelle scorse settimane con un video pubblicato dal profilo ufficiale di Microsoft India che mette a confronto i propri dispositivi della linea Surface con quelli di Cupertino.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che nel filmato il MacBook diventa BackBook. Il motivo? La volontà di sottolineare l’assenza di alcune caratteristiche, soprattutto in termini di design, con l’incapacità (a differenza del Surface) di assumere all’occorrenza un form factor da tablet.

The 2-in-1 range of Surface devices come with laptop-to-tablet versatility, enabling you work from anywhere, anytime. Sign up for a demo. pic.twitter.com/p9vTM3wMAu

— Microsoft India (@MicrosoftIndia) March 24, 2021