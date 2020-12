Per Natale regalale un anello, purché sia questo

Per Natale regalale un anello, ma non un anello qualsiasi. In questo caso te la puoi cavare con appena 4,99 euro ed avrà un’utilità ben più grande (anche se probabilmente un valore simbolico un tantino inferiore a quel che si aspetta). Si tratta di un anello in simil-oro rosa con 15 cristalli incastonati, ma è di fatto questa la parte meno importante di tutto il concept.

Questo ESR Finger Grip, infatti, ha una utilità specifica: una volta incollato al proprio smartphone (o alla sua cover) consente una impugnatura salda senza il rischio di far cadere il nuovo iPhone sul selciato, il nuovo Galaxy dalle scale o l’ultimo Huawei in un tombino. La presa diventa istantaneamente salda grazie al fatto che è sufficiente infilare l’anello per non lasciarsi più sfuggire di mano il proprio device e salvaguardarne quindi il display da cadute o urti accidentali.

In caso di necessità diventa anche un ottimo appoggio posteriore per tenere in verticale il device una volta appoggiato su un tavolo. L’attacco al device è garantito da un solido adesivo che promette di confermarsi resistente anche con dispositivi fino a 3Kg di peso. Insomma, si tratta di un supporto, un sostegno e un legame solido con appena 4,99 euro: nessun altro anello potrà offrire le stesse garanzie, a meno che non sia un vero colpo di fulmine.