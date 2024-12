Per Natale regalati NOW: a partire da 6,99 euro al mese

Con il pass Entertainment di NOW puoi regalarti un Natale all’insegna del grande intrattenimento di Sky direttamente in streaming sui tuoi dispositivi preferiti. A partire da 6,99 euro al mese, puoi avere un pacchetto che include le serie TV e gli show di Sky come Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e la nuova stagione di Masterchef Italia. E, a partire da 9,99 euro al mese, puoi avere anche il cinema.

Cosa puoi vedere su NOW

A seconda del pass che scegli potrai accedere ad una serie di contenuti Sky sui tuoi dispositivi preferiti come console, PC, smartphone, tablet e smart TV. Il pass Entertainment ti dà accesso agli show e alle serie TV di Sky come Dune: Prophecy, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, X Factor e Masterchef Italia.

Se vuoi aggiungere anche il cinema, con l’apposito Pass potrai vedere i film più attesi e famosi sia in diretta che on-demand scegliendo tra un vastissimo catalogo di produzioni cinematografiche provenienti da tutto il mondo.

Con NOW puoi guardare ovunque e dove vuoi tra smart TV, smartphone, tablet, console e PC, mettere in pausa i canali NOW per riprendere la visione quando vuoi oppure scaricare il tutto direttamente sul tuo smartphone per guardare i contenuti anche offline.

Non ti rimane che scegliere il pass che si avvicina più alle tue esigenze: i prezzi partono da 6,99 euro al mese. Con NOW sarà un bellissimo Natale.