Per Natale scegli l'intrattenimento o lo sport di NOW TV

Per quest’anno perché non farti un regalo all’insegna dello Sport o dell’Intrattenimento scegliendo uno dei pacchetti di NOW TV? La piattaforma streaming di Sky ti offre tutti i contenuti del satellite a portata dei tuoi dispositivi preferiti: dalle console alle smart TV, fino a passare per smartphone, tablet e PC. Scopri i due pacchetti disponibili e i prezzi di partenza in offerta.

Cosa può offrirti NOW TV

Cominciamo dal Pacchetto Intrattenimento. A partire da 6,99 euro al mese, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza eguali. Le Serie TV internazionali firmate HBO ti terranno incollato allo schermo, mentre gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original ti garantiranno un’esperienza unica. Ma non è finita qui, perché avrai anche a disposizione oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite cinematografiche per i tuoi momenti di relax.

E poi c’è il pacchetto Sport. A partire da 9,99 euro al mese, ti offrirà una panoramica completa delle emozioni sportive. Dalle grandi coppe europee UEFA, passando per la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW, fino a eventi imperdibili come la Formula 1, il Moto GP, il tennis, il basket e tanto altro ancora.

Scegliendo NOW TV, avrai il controllo totale dei tuoi contenuti e pagherai solo per ciò che desideri guardare. Senza vincoli contrattuali, potrai goderti l’intrattenimento o lo sport quando vuoi e dove vuoi, grazie alla flessibilità offerta dalla piattaforma streaming di NOW TV. Ora non ti resta che scegliere il tuo pacchetto.

