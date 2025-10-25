 Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi: con l'offerta Black Friday, infatti, si tratta di un'occasione d'oro.
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi: con l'offerta Black Friday, infatti, si tratta di un'occasione d'oro.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN: con la promozione in corso, infatti, il servizio ha anticipato il Black Friday, garantendo un super sconto a tutti i nuovi utenti. Utilizzando il codice BLAZE1MO, da aggiungere al momento dell’attivazione, è possibile ottenere ben 4 mesi aggiuntivi attivando il piano biennale (a cui fa riferimento la promo).

In questo modo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. Si tratta del miglior prezzo del 2025 per NordVPN che diventa, quindi, la VPN giusta. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta con lo Sconto Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi, con una connessione protetta dalla crittografia e una politica no log per navigare senza tracciamento. Si tratta del modo giusto per poter rendere la connessione sicura anche quando si utilizza una rete non sicura.

NordVPN, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti un network di server VPN che copre oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall’app è possibile aggirare blocchi geografici e censure durante la connessione. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare NordVPN da più dispositivi in contemporanea. Con un solo account, infatti, è possibile accedere da 10 dispositivi.

Con la promo del Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con prezzo ridotto a 2,88 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (disponibili utilizzando il codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Pubblicato il 25 ott 2025

Davide Raia
25 ott 2025
