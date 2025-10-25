Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN: con la promozione in corso, infatti, il servizio ha anticipato il Black Friday, garantendo un super sconto a tutti i nuovi utenti. Utilizzando il codice BLAZE1MO, da aggiungere al momento dell’attivazione, è possibile ottenere ben 4 mesi aggiuntivi attivando il piano biennale (a cui fa riferimento la promo).

In questo modo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. Si tratta del miglior prezzo del 2025 per NordVPN che diventa, quindi, la VPN giusta. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta con lo Sconto Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi, con una connessione protetta dalla crittografia e una politica no log per navigare senza tracciamento. Si tratta del modo giusto per poter rendere la connessione sicura anche quando si utilizza una rete non sicura.

NordVPN, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti un network di server VPN che copre oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall’app è possibile aggirare blocchi geografici e censure durante la connessione. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare NordVPN da più dispositivi in contemporanea. Con un solo account, infatti, è possibile accedere da 10 dispositivi.

Con la promo del Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con prezzo ridotto a 2,88 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (disponibili utilizzando il codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.