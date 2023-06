Per quest’estate attiva Atlas VPN a prezzo TOP

Per quest’estate tornano anche le migliori offerte. Questa volta, Atlas VPN, una rete privata virtuale rinomata per le sue funzionalità complete che si rivolgono ai navigatori web di tutti i giorni che danno priorità alla privacy e alla sicurezza online, presenta la sua ultima promozione.

Questa offerta offre un eccellente sconto dell’85% sul piano VPN di 2 anni, con ulteriori tre mesi gratuiti inclusi. Il prezzo? Solo 1,71 euro al mese, pari a meno del costo di una tazzina di caffè al giorno.

Per quest’estate attiva Atlas VPN: ecco perché

Ti stai chiedendo perché Atlas VPN è l’opzione migliore per la navigazione online sicura, a parte il prezzo scontato?

La risposta sta nella gamma di vantaggi eccezionali che offre a tutti i suoi utenti. Ecco un breve riassunto della gamma di funzionalità che otterrai:

la velocità di connessione è priva di restrizioni sulla larghezza di banda, consentendo uno streaming fluido;

sulla larghezza di banda, consentendo uno streaming fluido; per garantire la sicurezza delle tue attività online, vengono usati standard di crittografia avanzati come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 , a cui si aggiunge il tunneling di WireGuard per salvaguardare il tuo traffico Internet e bloccare efficacemente il software dannoso e qualsiasi tentativo di phishing;

, a cui si aggiunge il per salvaguardare il tuo traffico Internet e bloccare efficacemente il software dannoso e qualsiasi tentativo di phishing; con una rete di oltre 1.000 server velocissimi , la condivisione P2P può essere condotta in modo sicuro e senza limitazioni;

, la condivisione P2P può essere condotta in modo sicuro e senza limitazioni; è disponibile un localizzatore di posizione per suggerire automaticamente il server perfetto per te, tenendo conto di fattori quali velocità di download , latenza e prossimità;

, latenza e prossimità; il tunnel crittografato sicuro e la politica di no-log forniti dall’azienda garantiscono l’accesso privato alla rete senza che vengano raccolti dettagli sull’attività. Funzionalità aggiuntive come SafeSwap e MultiHop soddisfano le persone incentrate sulla privacy.

Atlas VPN è progettato per essere versatile, in quanto è in grado di funzionare su una vasta gamma di sistemi operativi e dispositivi come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Attualmente, per quest’estate, è in corso una promozione Atlas VPN con uno sconto dell’85% sul piano biennale.

Approfitta subito di questa promozione e ottieni una VPN sicura e veloce a soli € 1,71 al mese con altri tre mesi gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.