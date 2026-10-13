Per Surfshark è già Black Friday: -85% per la VPN illimitata

Surfshark si porta avanti e lancia la sua promo per il periodo del Black Friday 2026, che per la VPN inizia con diverse settimane di anticipo (a tutto vantaggio degli utenti).

Il servizio è ora disponibile con uno sconto dell’85% che taglia il costo della VPN fino a 2,49 euro al mese, per chi attiva il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Le caratteristiche della VPN

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di navigare con una rete criptata, in modo da essere protetti anche quando si utilizza una connessione non sicura.

A disposizione degli utenti c’è anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.

L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, in modo da navigare in sicurezza da tutti i propri dispositivi utilizzando lo stesso account. Da segnalare anche una politica zero log che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento.

Per sfruttare la promo Black Friday 2026 è sufficiente seguire il link qui di sotto. La VPN ha un costo di 2,49 euro al mese, con possibilità di attivare il piano da 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per poter sfruttare una VPN completa, illimitata e sicura. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online.