Per un anno e mezzo hai la fibra di Sky, serie tv, show e sport a 35,80€/mese

Sky ha lanciato una promozione che include la sua fibra super veloce, intrattenimento e sport a 35,80€ al mese per 18 mesi anzichè 81,80€. Un risparmio notevole per un pacchetto che mette a disposizione il meglio della piattaforma.

E in tutto ciò l’attivazione costa solo 19€. Da quel momento potrai godere di uno dei bundle più interessanti del mercato. Vediamo nel dettaglio cosa include l’offerta di Sky.

Sky lancia la sua promo imperdibile: tutto il meglio della piattaforma in super sconto

Partiamo da Sky WiFi. La rete mette a disposizione una connessione stabile e potente fino a 1 Gb/s, completamente nuova e di ultima generazione. A farla girare è il modem Sky WiFi Hub, che garantisce il massimo della velocità grazie alla tecnologia WiFi 6. Per quanto riguarda le chiamate, paghi solo quelle che fai.

Con la promo in questione hai il catalogo degli show di Sky, compreso X Factor, le serie tv del momento e una ricca proposta di documentari. Infine, il meglio dello sport, con UEFA Champions League, Europa League e Conference League di calcio, i tornei più importanti del tennis maschile e femminile e tutte le gare di F1 e MotoGP, comprese prove libere e pole position.

Tutto questo, lo ribadiamo, a soli 35,80€ al mese per un anno e mezzo. Ti consigliamo di non pensarci troppo, perché – come accaduto in passato – si tratta di una promozione che terminerà a breve. Per approfittarne vai sul sito di Sky, così puoi verificare la copertura e in caso di esito positivo procedere con l’attivazione.