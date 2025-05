Perché Bill Gates vuole donare 200 miliardi di dollari entro 20 anni?

Bill Gates spiazza tutti con un annuncio che ha dell’incredibile. Entro i prossimi 20 anni, devolverà quasi tutto il suo patrimonio, circa 200 miliardi di dollari. Del resto, perché aspettare la morte per fare del bene? Questo significa anche che La Gates Foundation chiuderà i battenti entro il 2045.

L’annuncio segue la celebrazione dei 50 anni di Microsoft. Come ha dichiarato Gates: “Mi sembra giusto festeggiare questo traguardo impegnandomi a donare le risorse che ho guadagnato grazie all’azienda“.

Bill Gates donerà quasi tutto il suo patrimonio

Quando Bill e Melinda hanno dato vita alla loro fondazione nel 2000, il programma era un altro. Il progetto sarebbe dovuto andare avanti anche dopo la loro scomparsa. Ma a quanto pare, Bill Gates ha cambiato completamente idea. Non vuole aspettare così a lungo per donare la maggior parte delle sue ricchezze.

Ma come mai questo cambio di rotta Semplice. L’amministrazione Trump sta lavorando per tagliare i fondi a sanità, aiuti esteri e assistenza pubblica, proprio le cause che stanno a cuore alla sua fondazione. La Gates Foundation ha tracciato una rotta chiara per i prossimi due decenni. Gli obiettivi sono tre:

Ridurre drasticamente la mortalità materna e neonatale;

Eradicare malattie killer che ancora mietono vittime;

Combattere la povertà estrema.

Bill Gates spera che il suo esempio sproni altri miliardari a rendere il mondo un posto migliore per tutti.

Gates Vs Musk: è scontro sui tagli agli aiuti

La fondazione non nasconde la sua preoccupazione in merito ai tagli di Trump. In un’intervista al Financial Times, Gates ha accusato Elon Musk di “uccidere i bambini più poveri del mondo“. I tagli agli aiuti internazionali decisi dal DOGE, infatti, minacciano di aggravare la crisi sanitaria globale. Nonostante tutto, Gates si dice ottimista. Crede che i progressi nell’intelligenza artificiale, uniti alle sue donazioni, possano accelerare il cambiamento.