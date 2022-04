Perché il cavo Thunderbolt 4 Pro di Apple costa così tanto

Ha fatto certamente scalpore quest’anno il lancio del cavo Thunderbolt 4 Pro da parte di Apple, arrivato insieme ai nuovi Mac Studio e Studio Display. A colpire sono le prestazioni, con trasferimenti da 40GB al secondo e ricarica fino a 100W, ma anche il prezzo: ben 149 euro.

Sul perché costi così tanto prova a rispondere ChargerLAB, che ha pubblicato un video teardown su YouTube in cui analizza nel dettaglio le caratteristiche del cavo, nella sua versione da 1.8 metri. Ed è probabilmente proprio questa analisi interna a dare una risposta al quesito.

Il teardown del cavo Thunderbolt 4 Pro di Apple

Come si può vedere nel filmato allegato all’articolo, il nuovo cavo si presenta con un design intrecciato che si avvolge senza aggrovigliarsi in modo da renderlo più resistente. Il segreto sta nell’interno: l’accessorio è un cavo coassiale con 19 fili, protetto da uno strato intrecciato impermeabile e antipolvere. Ancora, sotto il tessuto trova posto un materiale elastomerico termoplastico con un sottile strato di lamina per la schermatura.

5 dei 19 fili sono fatti di rame stagnato utili per l’alimentazione, mentre gli altri sono per la maggior parte placcati con argento e rame puro. Ce ne sono presenti anche 2 ricoperti di plastica utilizzati per la trasmissione USB 2.0, dato che il cavo è retrocompatibile con Thunderbolt 3 e USB standard.

A concludere il quadro, l’interno dei connettori. Sono protetti da una plastica rigida nera e da un manicotto di ottone e trasportano a loro volta più componenti. Tra questi spicca un chip Intel chiamato e gestire la connessione Thunderbolt, oltre a ridurre il jitter del segnale. Ogni connettore ha 24 pin tutti placcati in oro.

In buona sostanza, se il prezzo di listino ce lo aveva già suggerito, il teardown di ChargerLAB ha dato la conferma. Il cavo Lightning 4 Pro di Apple è costruito con cura e materiali di primissima qualità, al fine di renderlo più resistente e meno suscettibile alle interferenze. Il canale YouTube lo considera, di conseguenza, uno dei migliori cavi della sua categoria, sicuramente dedicato ad un pubblico molto esigente.