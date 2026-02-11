Perché Claude batte ChatGPT in cinque aree che contano davvero

Tutti usano ChatGPT. È diventato talmente onnipresente che ormai la gente si dice “ora chiedo a ChatGPT” come dice “cerco su Google”, un verbo più che un prodotto. Ed è comprensibile, è stato il primo, è ovunque, e funziona. Il problema è che quando qualcosa diventa un’abitudine, si smette di guardarsi intorno…

Claude, il chatbot di Anthropic, è cresciuto in silenzio mentre tutti erano impegnati a discutere dell’ultima novità di OpenAI. Chi lo ha provato con attenzione, non per curiosità, ma per lavoro, si è accorto che in alcune aree non si limita a competere con ChatGPT, lo sorpassa. E non di poco.

Claude Vs. ChatGPT, 5 funzioni che fanno la differenza

1. Artefatti

Basta chiedere a ChatGPT di costruire un piccolo strumento interattivo, come un calcolatore, un grafico, un componente visuale, per ottenere un blocco di codice. Pulito, spesso corretto, ma pur sempre da copiare, incollare in un file, aprire nel browser e sperare che funzioni. Il risultato è quasi sempre lontano dal prodotto finito.

Claude fa qualcosa di completamente diverso. Genera un artefatto vivo, funzionante e interattivo direttamente dentro la conversazione. Un pannello che appare accanto alla chat e con cui si può interagire immediatamente. Calcolatori di mutui, diagrammi, illustrazioni vettoriali, componenti completi, persino piccoli giochi. Tutto senza uscire dalla finestra, senza ambienti di sviluppo, senza configurazioni.

Ma la vera potenza sta nel ciclo di miglioramento. Si può dire cambia il colore del grafico , aggiungi un pulsante per il tema scuro , sposta quella sezione più in alto , e Claude aggiorna tutto in tempo reale. È come avere uno sviluppatore seduto di fianco che esegue le modifiche mentre si descrivono a voce. ChatGPT ha una funzione simile, Canvas, utile per rivedere testo e codice, ma è un’altra cosa. Gli artefatti permettono di costruire e usare, non solo di guardare.

2. Documenti veri

Questa è la funzione che fa la differenza per chiunque lavori con i documenti, cioè praticamente tutti. Claude genera file Word, presentazioni, fogli di calcolo e PDF completamente formattati e scaricabili. Non frammenti di testo da rimontare a mano: documenti veri, con stili, intestazioni, tabelle, numeri di pagina e impaginazione professionale.

Serve una presentazione per la riunione di domani? Claude costruisce un file con slide strutturate e dal design curato. Bisogna trasformare degli appunti caotici in un rapporto formale? Ecco un documento pronto da aprire, modificare e inviare.

Anche ChatGPT può generare file, in teoria. Ma nella pratica il risultato tende a essere più spartano, più dimostrativo. La creazione di documenti di Claude sembra pensata per sostituire un passaggio reale del flusso di lavoro, non per mostrare che è possibile farlo.

3. Scrivere come una persona, non come un algoritmo

Tutti riconoscono quel tono un po’ artificioso tipico di molti chatbot. Frasi levigate ma generiche, avverbi piazzati a caso per dare un’aria più autorevole, un entusiasmo costante anche quando non serve. E poi l’ossessione per le liste puntate quando basterebbero due righe di prosa. ChatGPT è migliorato sotto questo aspetto, ma il suo registro predefinito tende ancora a essere quello di un assistente fin troppo diligente, sempre pronto a stupire, a ribadire, a rassicurare.

Claude scrive in modo notevolmente più naturale. Sa essere colloquiale quando serve e formale quando la situazione lo richiede. Non infarcisce le risposte di frasi fatte, non riformula la domanda prima di rispondere, quel vizio insopportabile, e soprattutto non aggiunge una domanda di cortesia alla fine di ogni singolo messaggio.