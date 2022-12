Prima di Natale, perché aprire conto deposito Illimity? Ci sono vari motivi per farlo, scegliendo tra la formula vincolata o non vincolata.

Con la prima formula il denaro resta vincolato per un determinato periodo di tempo, con la seconda il denaro resta a disposizione del cliente in qualsiasi momento.

La differenza tra le due formule è il tasso di rendimento, che in un conto vincolato è più alto. Ovviamente, un conto deposito con Illimity comporta l’apertura del classico conto corrente in questa pagina.

Detto ciò, vediamo perché conviene aprire conto deposito Illimity prima di Natale.

Aprire un conto deposito Illimity prima di Natale: ecco perché conviene

Natale è il periodo dell’anno in cui molte persone spendono più del solito. Quindi, sarebbe opportuno accantonare una somma di denaro e farla crescere in modo da avere una maggiore disponibilità nel 2023, da usare per far fronte ad altre spese.

Il conto deposito di Illimity Bank propone diversi vincoli temporali, fino a un massimo di 5 anni, dove il rendimento lordo arriva fino al 4%.

Per lo stesso periodo, invece, il tasso di rendimento per il conto non vincolato è del 3% lordo.

Sia che si scelga il conto vincolato o il conto non vincolato, non sono previste spese. Quindi, niente canone annuo, spese di apertura e chiusura conto.

La somma che può essere depositata con o senza vincolo parte da un minimo di 1 euro e arriva fino a un massimo di 20 milioni di euro. L’accredito degli interessi sulle somme vincolate da 24 a 60 mesi è annuale.

Come detto in precedenza, il conto deposito Illimity è abbinato al conto corrente, che è a zero spese ed è inclusa una carta di debito.

I tassi di rendimento del conto deposito crescono col crescere dei mesi di vincolo. Si parte con lo 0,60% sulla somma vincolata per 6 mesi e si arriva al 4% su quella vincolata per 60 mesi.

Invece, con il conto svincolabile, il tasso di rendimento è del 0,60% per 6 mesi, mentre per 60 mesi è del 3%. Per aprire il conto deposito Illimity accedere a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.