Perché conviene installare una VPN sul router

Utilizzare una VPN sul router di casa o dell’ufficio ti permette di crittografare i dati di ogni dispositivo connesso alla rete. È un grande vantaggio perché ti permette di non installare un client VPN su ogni device che possiedi, con la protezione che viene estesa anche a quegli apparecchi che non supportano nativamente le app VPN.

La VPN di Surfshark, che puoi avere adesso con un fortissimo sconto, è una delle migliori per fare questa operazione. Adesso ti spiegheremo perché e come fare.

Installare una VPN sul router con Surfshark: la guida e i vantaggi

Prima di poter installare una VPN sul router devi naturalmente avere un abbonamento: approfitta adesso degli sconti che ti permettono di avere Surfshark ad un prezzo incredibile, con sconti che ti danno la possibilità di risparmiare parecchi soldi.

Una volta fatto il tuo abbonamento non ti rimane che installare il tutto sul router procedendo in questo modo:

Inserisci l’indirizzo IP del router nel tuo browser e apri il pannello di configurazione Qui dovrai trovare una scheda dedicata esclusivamente all’inserimento di un client VPN: solitamente si trova all’interno delle impostazioni avanzate Segui le istruzioni fornite dal tuo provider di VPN, in questo caso Surfshark A questo punto assicurati che il sistema abbia funzionato: cerca “qual è il mio indirizzo IP” su Google e nota se viene segnalata una posizione diversa da quella in cui ti trovi attualmente

Questo sistema è attivo in tutti i router che supportano effettivamente una connessione VPN. Puoi verificare in fretta direttamente dalle impostazioni di configurazione del router per capire ti viene concessa questa possibilità.

Per sfruttare al massimo la VPN con il tuo router ti consigliamo di connetterti al server più vicino per avere la massima velocità e di scegliere gli standard di crittografia più recenti. Surfshark ti garantisce tutto questo e molto di più, adesso con sconti che arrivano anche all’82% e con 2 mesi gratis.

