Perché conviene usare Satispay per pagare nei negozi fisici?

È capitato un po’ a tutti di vedere loghi nei negozi fisici oppure di aver sentito parlare di promo card.

Si tratta di carte che consentono di accumulare punti. Ma c’è una soluzione più conveniente che prende il nome di Satispay.

Si tratta di un’applicazione gratuita disponibile in download in questa pagina per i dispositivi Android e QUI per i dispositivi iOS.

Con questa app è possibile pagare nei negozi fisici, negli e-commerce, scambiare denaro con gli amici e i parenti, pagare bolli e utenze e donare denaro in beneficenza.

Pagare con Satispay nei negozi fisici: perché è conveniente?

Per iniziare a utilizzare Satispay, basta scaricare l’app ( QUI per i dispositivi Android e QUI per quelli iOS), installarla nel dispositivo e creare un account seguendo le istruzioni.

Per completare la procedura, è necessario inserire l’IBAN e caricare il saldo Satispay. Fatto questo, si può iniziare a pagare negli e-commerce e nei punti vendita tramite il proprio dispositivo, quindi senza carta di credito o debito.

Tra la funzione Risparmi per risparmiare denaro inserendolo in un salvadanaio e quella che consente di dare in donazione denaro, spicca particolarmente quella cashback, che è sicuramente il servizio più popolare di Satispay.

Questa funzione consente di ottenere un rimborso di importo fisso o in percentuale di quanto speso nelle attività commerciali aderenti.

Oltre che negli e-commerce, il cashback è molto conveniente nei negozi fisici, in quanto è un’alternativa migliore alle classiche card che consentono di accumulare punti. Può anche essere usato presso i fornitori di buoni regalo e ricariche telefoniche.

Sono tre le tipologie di cashback con Satispay:

classico , che consente il 10 o 20% di rimborso su ogni pagamento effettuato;

, che consente il 10 o 20% di rimborso su ogni pagamento effettuato; primo acquisto , con cui si riceve il cashback soltanto la prima volta in cui viene effettuato un pagamento presso un esercizio commerciale aderente;

, con cui si riceve il cashback soltanto la prima volta in cui viene effettuato un pagamento presso un esercizio commerciale aderente; incrementale, che consente di ricevere una percentuale di rimborso maggiore per ogni nuovo pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.